Ce i-a spus Teja lui Iftime după umilința cu Sepsi: ”Ai 3 meciuri!”

Iftime a fost foarte supărat după ce FC Botoșani a pierdut cu 7-0 în partida cu Sepsi.

Patronul moldovenilor a dezvăluit că a vorbit cu Teja după această umilință.

”La frica pe care am avut-o noi, la cum am plecat în ultimele şapte etape, să baţi Craiova, care nu e o echipă slabă, nu are antrenor, ce e drept, poate dacă avea, era altceva, în orice caz, mi-a plăcut mult Mihai de data asta. Deşi, iar mă repet, m-a durut sufletul când văd că o echipă acasă ne presează. Au avut în prima repriză 60 şi ceva la sută posesie, doar că posesia stearpă, fără goluri, nu e productivă.

(n.r. vă doreaţi să fie Croitoru pe banca lor?) Nu pot să spun asta, mi-aş fi dorit ca Marius Croitoru să continue pe bancă la Craiova sau unde o fi el la un moment dat. Nu am nimic cu el, e un copil cu care m-am înţeles foarte bine. Dar nu pot să mă gândesc decât la Mihai. Cu toată inima sunt cu Mihai, cu starea.

Mi-a spus <<domnul Valeriu, pot, credeţi-mă că pot>>. La 7-0 vă daţi seama că l-am sunat, a zis <<mă daţi afară?>>, am zis <<nu>>. Zic <<băi, Mihai, dacă tu… te las până luni şi dacă zici luni că poţi, te las>>. Luni mi-a spus <<da, sunt încărcat, ştiu ce am greşit, nu o să se mai întâmple, aveţi încredere, nu mai luăm bătaie de aici încolo>>.

<<Bine, Mihai>>, trei meciuri… de atunci nu a mai pierdut, ce e drept! Cu 17 puncte, nu suntem deloc în urmă”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit Orange Sport.