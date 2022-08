Ce l-a convins pe Kounde să refuze Chelsea! De ce a ales Barcelona: ”Au un proiect ambițios!”

Barcelona l-a cumpărat pe fundașul frnacez Jules Kounde. Fotbalistul a avut șansa să ajungă la Chelsea, care l-a dorit cu insistență. El recunoaște că a avut șansa de a ajunge la Londra, dar proiectul catalanilor l-a convins.

“Barca este o nouă etapă în cariera mea, la toate nivelurile. Am avut nişte conversaţii foarte serioase şi bune cu Xavi, el şi-a exprimat întotdeauna dorinţa de a mă aduce la Barcelona, iar acest lucru a fost esenţial pentru mine.

Este un moment important în cariera mea, mi-a cerut să fac ceea ce făceam şi la Sevilla, să fiu agresiv, să continui să fiu exact pe postul meu, să ofer pase precise. Barcelona este un club grozav, de renume, mă bucur că sunt aici.

Am avut șansa de a merge la Chelsea, dar am ales Barcelona pentru că au un proiect ambițios. Am așteptat pentru acordul Barcelonei cu Sevilla. Îmi place să joc în La Liga și experiența acumulată mă va ajuta să mă adaptez, dar trebuie să ma adaptez și la stilul de joc al Barcelonei. Voi încerca să vorbesc catalană în câteva luni”, a spus Kounde.