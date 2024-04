Ce l-a sfătuit Becali pe Mititelu să facă pentru a rezolva conflictul cu fiul său: „Bă tată, ia ciomagul înapoi, fă cum știi tu, că e bine”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, crede că Adrian Mititelu ar trebui să îi dea clubul FCU Craiova fiului său, Adrian Mititelu Jr., pentru a rezolva conflictul din familie.

„Când a fost conflictul dintre ei, când a făcut gălăgie atunci, am vorbit cu el și i-am spus: «Bă, e băiatul tău, nu te certa cu el. E tânăr, e băiatul tău, ia-l și dă-i echipa lui. Spune-i: dacă nu știu eu să fac, ia și fă tu!».

Mi-a adus aminte de cum am pățit eu cu tatăl meu. Eu eram vagabond, voiam numai bani, să cheltui eu bani, prin anii ’80. Atunci, tata a spus: «Bine, bă, dacă tu vrei așa, ia toiagul». Așa se dădea atunci, luai toiagul bătrânilor. Am stat eu vreo 2-3 zile cu oile la păscut, la muls, dar când am văzut munca, nu îmi mai convenea, că nu mai aveam timpul liber. Acu aveam banii, că erau bani mulți, dar nu mai aveam timpul liber! Și când am văzut așa, am zis: «Bă tată, ia ciomagul înapoi, fă cum știi tu, că e bine!».

Exact așa l-am sfătuit și pe Mititelu. Să-i spună băiatului: «Ia tu echipa, că eu nu am știut mai mult, fă-o tu». Exact cum mi-a făcut mie tata.

Nu știu ce o să se întâmple la retrogradare, doar Dumnezeu știe. Nu știu ce și cum, trebuie să cadă cineva. Botoșaniul spune că se salvează, Dinamo la fel. Dar două trebuie să cadă, nu știm care vor fi alea”, a declarat Gigi Becali.