Ce-l sperie pe MM Stoica la CFR Cluj: „Dacă nici asta nu e demonstrație de forță, care mai e?”

Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a analizat rivala CFR Cluj și explică de ce crede că trupa lui Dan Petrescu este ce mai puternică echipă din Liga 1.

„Nu era nevoie ca CFR Cluj să dea semnale, pentru că noi recunoaștem autoritatea CFR-ului. Știm bugetul, știm…

În momentul în care golgeterul echipei, Debeljuh, e în afara lotului pentru că vine de pe bancă, iar ca rezerve ai pe Janga, număr 9, Maglica, număr 9 adus de Petrescu, și Malele… Iar tu plângi după Dugandzic, spui «Nu am cerut eu să plece». Probabil și la Jefte Betancor a fost la fel. Au plecat doi atacanți, are 3 pe bancă și joacă doar unul. Iar unul e în afara lotului. E clar că CFR are forță. Dacă nici asta nu e demonstrație de forță, care mai e?

Tu îi ai pe Burcă, titular în echipa națională, pe Yuri, unul dintre cei mai buni jucători din țară, pe Kolinger, căruia trebuia să-i dai un salariu mare ca să vină din Danemarca, pe Bilong, care joaca în naționala Camerunului… Îl aduci pe Țîru, care nu a venit pe un salariu… CFR are forță și o demonstrează. Și a demonstrat și pe teren.

Petrescu dă de pământ cu Debeljuh și nu-l mai primește la antrenamente și după aceea e cel mai bun jucător. Ăsta e Petrescu. L-am mai contrat când dădea declarații deplasate, dar niciodată nu am spus că nu e un antrenor bun. E genial.

Atâta timp cât anul trecut am intrat în play-off cu 7 puncte în urma CFR-ului și trebuia să jucăm finala campionatului, dar nu a vrut un arbitru asistent, nu avem voie să nu sperăm. Suntem mult mai aproape acum. Suntem mai buni ca echipă, chiar dacă l-am pierdut pe Tănase. CFR e mai bună ca anul trecut și simt că și noi suntem mai buni”, a spus Mihai Stoica la OrangeSport.