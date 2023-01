Ce le reproșează Nicolo Napoli jucătorilor după egalul cu UTA: ”Au lăsat spațiu!”

Echipa FCU Craiova a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, cu formaţia arădeană UTA, scor 1-1, într-un meci care a contat pentru etapa a 22-a din Superligă şi nu a beneficiat de VAR.

Partida de la Craiova nu a beneficiat de sistemul VAR, din cauza unor probleme tehnice la instalaţia electrică.

La finalul meciului, Nicolo Napoli a oferit mai multe declarații.

”Am făcut o primă repriză foarte bun. Am avut avantaj. Am avut și ocazia să facem 2-0. Repriza a doua nu a fost bună. Rezultatul de egalitate este unul meritat. În repriza a doua nu am făcut pressing, nu am avut ocazii.

Cred că rezultatul de 1-1 este unul just. S-au retras (n.r. – jucătorii lui), au lăsat spațiu, a rămas singur cu portarul și au marcat golul.

Am făcut pregătirea la bază, un meci amical cu Mioveni. Am lucrat miuțe, jocuri între noi, dar astăzi repriza a doua nu a fost bună.

Sper că patronul înțelege că noi avem nevoie de un vârf în față, care să facă treabă bună.

(n.r. – despre Bauza) Asta nu este treaba mea. Vorbiți cu patronul. Este un fotbalist bun. Vedem ce se întâmplă

Un duel italian. Un meci dificil de ambele echipe. Acum, ne pregătim pentru meciul cu ei”, a declarat Nicolo Napoli, la finalul partidei cu UTA Arad.