Ce mai face Cătălin Golofca, fostul campion al României cu CFR Cluj: „De asta mă antrenez!”

Cătălin Golofca a rămas fără echipă după ce s-a despărțit în luna ianuarie a acestui an de Chindia Târgoviște, echipa din Liga 2.

Fostul campion al României cu CFR Cluj a vorbit recent despre viața sa. Iată cu ce se ocupă în prezent.

„De asta mă antrenez!”

„Sunt acasă, la Brașov, cu familia, sunt bine. M-am pregătit intens în toată această perioadă, zi de zi, mă antrenez, încerc să mă mențin în formă. Trag tare, pentru că e o perioadă grea pentru mine.”, a spus Cătălin Golofca, pentru Liga 2.ro.

„La Chindia am venit cu sufletul deschis, am vrut să ajut, am venit să promovăm. Am întâmpinat probleme, dar nu de la început. Au apărut pe parcurs, întâi cu banii, apoi cu antrenorul care a venit în noiembrie, Diego Longo. În iarnă am decis să fac eu un pas înapoi, am renunțat la salariile până la finalul contractului și am semnat rezilierea. Nu avea rost să întreținem o situație conflictuală. Nu m-am înțeles cu antrenorul. Să stau șase luni pe bară, să nu prind lotul? Nu am vrut să accept așa ceva. Am avut oferte din Asia, dar era departe de casă, am doi copii, am decis să stau cu familia și să aștept să se termine campionatul.”, a mai spus jucătorul de 34 de ani, conform sursei citate.