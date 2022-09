Ce poreclă avea Adi Mutu când era junior: ”Ei n-au înțeles prea bine și mă strigau așa!”

Adi Mutu, antrenorul celor de la Rapid, a dezvăluit amintiri de pe vremea când era doar un junior. El a povestit ce poreclă avea înainte să devină un fotbalist consacrat.

”Mâncam la cantină și pe vremea aia rupeam grișul cu lapte. Era o delicatesă. Atunci venea în cănile alea de aluminiu, am mâncat vreo 5-6 porții, am mâncat până mi-a venit rău.

Și când m-a văzut Mihai Ianovschi mi-a zis: Bă, mănânci ca un brontozaur! Când au auzit băieții, au râs și așa mi-a rămas, dar nu pentru mult timp. Apoi mă strigau Bronto, era mai simplu.

Peste un timp am fost la un turneu în Ucraina, am jucat foarte bine, am și câștigat turneul. Ucrainenii voiau să mă strige, au întrebat cum mă cheamă și ai noștri au spus: Bronto.

Ei n-au înțeles prea bine și mă strigau Broni, Broni, Broni! Și Broni mi-a rămas de la 10 ani până la finalul junioratului. Dacă mă strigă cineva Broni pe stradă, mă întorc”, a spus Adrian Mutu, la podcastul ”Vreau să știu by Cătălin Oprișan”.