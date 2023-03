Ce spune Adrian Porumboiu despre scandalul dintre Edi Iordănescu și Ianis Hagi: ”N-am treabă cu Gică Hagi!”

Edi Iordănescu a decis să nu îl cheme pe Ianis Hagi la echipa națională.

Acest lucru l-a nemulțumit pe Gică Hagi.

Adrian Porumboiu a a vorbit despre acest subiect.

”Nu avea ce altceva să cheme. Sunt toți acolo. Doar acel discutat caz al lui Ianis Hagi. Trebuia chemat pentru moralul lui, pentru moralul echipei. Îi demonstrezi că echipa națională are nevoie de el.

Nu trebuie să stăm, să îl înjurăm pe Edi. Nu l-a chemat, e o greșeală de apreciere, morală, față de jucător și chiar față de lot. Sunt de partea lui Ianis, n-am treabă cu Gică Hagi. Sunt de partea lui Ianis care, într-un final, adevărata echipei naționale, care va obține rezultate, se va forma în jurul lui.

Are un talent imens, este singurul jucător pe care îl vedem, cum se spune, la televizor. Este și stângaci și dreptaci, are talent. Nu văd un alt lider. Hagi are tot dreptul să vorbească, cum are și Anghel Iordănescu tot dreptul să vorbească. Pentru părerea mea, este un talent unic. Nu văd alt jucător mai talentat”, a spus Porumboiu, potrivit Playsport.