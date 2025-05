Mihai Stoica, euforic după ce FCSB și-a apărat titlul: „«Campionii, campionii!» e șlagărul meu preferat”

Campioana României din sezonul 2023/2024 și-a apărat titlul și în această stagiune. Mihai Stoica a explicat care au fost principalele lucruri pe care FCSB le-a făcut în drumul ei către al doilea titlu consecutiv.

Mihai Stoica, euforic după ce FCSB a câștigat un nou titlu în România: „Ăsta e șlagărul meu preferat”

FCSB a devenit matematic campioană pentru al doilea an consecutiv după ce Universitatea Craiova și CFR Cluj au remizat pe „Ion Oblemenco”.

Jucătorii și oficialii bucureștenilor au urmărit partida din restaurantul hotelului unde sunt cazați înaintea partidei cu ”U” Cluj, iar la final au exultat de bucurie.

Președintele Consiliului de Administrație, Mihai Stoica, a explicat cele patru motive pentru care FCSB și-a adjudecat un nou titlu de campioană, deși a jucat 20 de meciuri europene în plus față de restul echipelor din campionat:

„Toată lumea spunea că nu are cum să nu bată CFR. Când a venit cu formula asta cu 7 rezerve, speranțele au crescut. Eu care sunt mai pesimist nu m-am pronunțat.

Putea să fie un mare recul dacă te așteptai ca CFR să nu bată și să nu se întâmple așa. Când dezamăgirea se instalează, se poate întâmpla orice”, și-a început Mihai Stoica discursul, la TV Prima Sport, imediat după finalul partidei de la Craiova.

Întrerupt de cântecul jucătorilor, Mihai Stoica i-a lăsat pe cei din studio să audă bucuria: „Ăsta e șlagărul meu preferat (n.r. – Campionii, campionii). Trebuie să-l auziți, îmi place mult”, a spus managerul general al bucureștenilor.

Mihai Stoica a dezvăluit patru motive pentru care FCSB a câștigat campionatul în acest sezon

„În primul rând, împotriva echipelor de play-off nu am pierdut niciun meci. În al doilea rând, chiar dacă am avut jucători accidentați, am reușit să facem transferuri inspirate. Cisotti are 7 reușite în play-off.

În al treilea rând pot să spun că ghinionul pe care l-am avut în sezonul regulat… goluri pe greșeli de arbitraj, penalty-uri ratate, goluri primite in ultimele minute.

Astea s-au intors în play-off. Primele trei meciuri in play-off au fost meciuri unde am avut sansa mare, iar apoi am defilat.

În ultimul rând, puterea de care am dat dovadă în finalul play-off-ului: cu CFR am avut 3-0, cu Rapid am avut 2-0 în Giulești și cu Dinamo am avut 3-0.

E foarte meritat titlul. Mai avem de jucat trei meciuri și suntem deja campioni, dar vom juca corect până la final”, a mai spus Mihai Stoica conform sursei citate anterior.