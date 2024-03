Ce spune Alexandru Tudorie după meciul nebun de la Arad: ”Am dominat la toate capitolele!”

UTA Arad a învins luni, pe teren propriu, scor 4-3, gruparea ilfoveană FC Voluntari, în prima etapă a play-out-ului Superligii.

După meci, Alexandru Tudorie a oferit mai multe declarații.

El a recunoscut că a avut parte de o partidă nebună.

”A fost un meci nebun. Mă bucur că a fost cu un final fericit pentru noi și mă bucur pentru că am înscris. Avem niște fani minunați care ne-au încurajat de la începutul partidei și până la final și vreau să le mulțumesc.

Am dominat la toate capitolele chiar dacă au avut și ei ocazii. Am fost echipa mai bună per total.”, a declarat Alexandru Tudorie la flash-interviu.