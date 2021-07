Ce spune Ciprian Tudosă după argintul de la dublu rame masculin: ,,Doar visam la asta, dar ştiam că nu plec cu mâna goală de aici”

Ciprian Tudosă, canotor român, a reacţionat după ce România a cucerit o nouă medalie la canotaj în cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo.

Marius Cozmiuc şi Ciprian Tudosă au adus încă o medalie de argint pentru România la Jocurile Olimpice, după ce au terminat pe locul al doilea la canotaj, în proba de 2.000 de metri dublu rame masculin. Sportivii din România au terminat pe poziţia secundă la această probă, având un timp de 6:16:58, în timp ce câştigătorii cursei au avut un timp final de 6:15:29.

După ce a cucerit o nouă medalie pentr România, Ciprian Tudosă spune acum că doar visa la performanţa pe care a realizat-o în proba de dublu rame masculin, alături de colegul Marius Cozmiuc.

,,Este o senzaţie la care până acum doar visam, ştiam de când am ajuns aici că nu o să plec cu mâna goală de la acest concurs. A venit şi ziua în care port la gât această medalie. Sunt foarte fericit de această medalie, chiar dacă ne doream foarte mult aurul, dar astăzi Croaţia a fost mai puternică.

Nu ştiu dacă ar trebui să iau în considerare doar acest ciclu olimpic, dar eu consider că fiecare experienţă, fiecare concurs prin care am trecut m-au ajutat să devin mai puternic şi m-au ajutat să devin în această zi vicecampion olimpic.

Poate că la televizor pare că festivitatea de premiere este foarte scurtă, totul durează foarte puţin, dar pentru mine a părut o eternitate momentul de pe podium. Şi efectiv îmi treceau prin faţa ochilor toate antrenamentele, toate momentele grele prin care am trecut, toţi paşii pe care i-a trebuit să-i fac pentru a ajunge la această medalie.

Atuul meu şi al lui Marius este că ne simţim foarte bine unul pe celălalt şi nu trebuie să mai discutăm între noi, fiecare ştie ce are de făcut, capul în barcă, avem încredere unul în celălalt că vom da maximum şi asta s-a întâmplat.”, a declarat Ciprian Tudosă, pentru Agerpres.