Ce spune Dan Petrescu despre o posibilă venire la FCSB: „Nu am loc acolo!”

Liber de angajament după despărțirea de turcii de la Kayserispor, Dan Petrescu (53 de ani) a vorbit despre viitorul său și a dezvăluit că nu ar refuza o eventuală ofertă din Liga 1!

Fostul antrenor al CFR-ului din ultimele sezoane a plecat de la Kayserispor după doar câteva etape petrecute în Superliga Turciei. Dan Petrescu și-a întrerupt colaborarea cu formația din țara semilunei și a decis să ia o pauză până în această vară, iar acum este gata să revină la marginea terenului.

Dan Petrescu este pregătit să înceapă un nou proiect, astfel că inclusiv varianta România este luată în calcul de „Bursuc”. Acesta a mărturisit că îi este dor de fotbal și a vorbit chiar despre o eventuală colaborare cu Gigi Becali.

„M-a sunat patronul de la CFR, acum 4 ani, și m-a rugat dacă pot să vin, având ambiții mari, la fel ca și acum. Am avut un parcurs foarte bun în cupele europene, a fost meciul ăla cu Sevilla, unde ne-au anulat un gol ciudat. Cred că puteam să câștigăm competiția.

În România, când cineva prinde prea multă putere, sunt mulți oameni geloși. Nu am avut încredere din partea cuiva din club și am plecat. Cred că și-au dat seama că au greșit față de mine. Și mie mi-a părut rău, că mă atașasem. Am plecat cetățean de onoare, cu trofee, medalii, Clujul rămâne una din casele mele și o să mă întorc într-o zi acolo.

Steaua (n.r. – FCSB) îl pune pe Edi, deci nu am loc acolo. Toată lumea spune că sunt prea scump, dar nu e chiar așa. Eu caut să fac performantă, iar de asta cer bonusuri care sunt mai mari. Aștept și din străinătate, nu mai merg la orice echipă, dar sunt niște posibilități, vedem. E clar și în România mi-aș dori, îmi e dor de fotbal”, a spus Dan Petrescu, potrivit Pro X.

Dan Petrescu a obținut rezultate remarcabile din postura de antrenor, printre cele mai importante performanțe fiind câștigarea titlurilor de campion al României cu Unirea Urziceni, respectiv CFR Cluj.

Antrenorul român în vârstă de 53 de ani a mai antrenat echipe precum Kuban Krasnodar, Dynamo Moskova, Al-Arabi, Jiangsu Suning, Al Nasr Dubai sau Guizhou Hengfeng.