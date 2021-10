Ce spune David Miculescu despre un transfer la FCSB: ,,Totul depinde de mine”

David Miculescu a marcat două goluri pentru UTA Arad, în remiza de la Bucureşti cu Dinamo, scor 2-2, din cadrul etapei a 11-a a Ligii 1.

Fotbalistul este unul din jucătorii pe care Gigi Becali a vrut să-i transfere în acest început de sezon la echipa sa, însă mutarea nu s-a mai efectuat.

Întrebat acum despre un transfer la echipa de pe locul doi în Liga 1, David Miculescu anunţă că totul depinde cum va evolua el în acest campionat.

,,Da, vă daţi seama. E o echipă puternică din România. Totul depinde de mine.”, adeclarat David Miculescu, la sfârşitul meciului cu Dinamo.

,,Câteodată, că aşa e omul, iei un jucător pentru că e şi frumos. E înalt. Când l-am luat pe Dennis Man, l-am luat şi de frumos, adică era frumoas, aşa, plăcut, băiat drăguţ. Şi pe Nedelcu tot la fel. Dar la Nedelcu nu s-a legat. Şi pe Adrian Petre, dar vezi că nu se leagă tot timpul. David este foarte frumos, înalt, slăbuţ, are o alură de fotbalist. Are şi alergare, aleargă foarte frumos adică. Am vrut să-l iau acum şase luni, un an, adică mi-a plăcut de el. Şi acum, am acţionat. El mai are un an şi jumătate contract şi dacă nu îl dau, o să piardă banii, o să-l iau gratis după aia.”, declara Gigi Becali, pentru Pro X, în luna august, despre David Miculescu.