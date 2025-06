Ce spune Dennis Politic, după ce a ajuns la FCSB: ”Cum a spus şi nea Gigi!”

Dennis Politic este noul jucător al FCSB-ului.

recent, jucătorul a oferit mai multe declarații.

”Sunt foarte fericit să fiu aici, sunt nerăbdător să-mi întâlnesc noii colegi, sper să mă integrez cât mai repede şi să-mi ajut echipa cât de mult pot. Nu prea am reuşit să mă întâlnesc cu foarte mulţi, am început un pic mai devreme, am mers la bază, m-am întâlnit cu Ovidiu Kurti. M-am întâlnit cu câţiva băieţi şi mi s-au părut foarte de treabă.

Eu sper să fie rezolvată. Aceste probleme mi-au tot pus beţe-n roate. Încerc să am grijă cât de mult pot de alimentaţia mea, de somnul meu, acum am făcut un test, după cum a spus şi nea Gigi, a arătat o diferenţă între musculatură, sper s-o redresez cât mai repede.

Voi fi supus şi la alte teste, sunt curios să văd rezultatele, vreau să rezolv această problemă. Ştiam şi de la Dinmo de această diferenţă, e un pic normal, am avut trei accidentări pe un picior, una pe celălalt.

Mă aştept şi la chestia asta, sunt pregătit să demonstrez ceea ce pot, sunt încrezător, sunt gata să dau 100% pe teren, sunt sigur că vor veni criticile şi-n dreptul meu, nu voi fi scutit. Trebuie să ai un caracter puternic.

În primul rând, unul dintre aspectele foarte importante pe care le-am luat în calcul este că am posibilitatea să îmi îndeplinesc un vis la care orice copil visează, să joc în cupele europene, că este Europa League, că este Champions League. Chiar și Conference League este bine”, a spus Dennis Politic.