Ce spune Dorinel Munteanu după ce a luat cele 3 puncte cu Dinamo: ”Nu dau sfaturi, jucătorul român e talentat, dar trebuie pus la muncă!”

Oțelul Galați a câștigat 3 puncte mari luni seară acasă. Trupa lui Dorinel Munteanu s-a impus cu 1-0 în fața celor de la Dinamo.

Unicul gol al partidei i-a aparținut lui Tănasă (90+3). Gazdele au urcat astfel pe locul 2 în play-out, în timp ce oaspeții rămân pe loc direct retrogradabil.

După meci, antrenorul Dorinel Munteanu a oferit mai multe declarații.

„Sigur, jocul s-a desfăşuat cum ne imaginam, greu, cu o echipă care juca una dintre ultimele şanse de a obţine puncte. Am fost agresivi, am stat bine în teren, am avut două, trei ocazii clare şi cred că victoria e meritată. Sunt fericit pentru publicul mulţumit, felicit echipa, suporterii şi Galaţiul. Echipa este bine pregătită, mă bucur pentru jucători. Tănasă trebuie să marcheze mai mult, chiar dacă azi a făcut-o bine. Nu prea îi felicit, ca să nu li se urce la cap, dar merită felicitări toţi care au intrat pe parcurs, care au început jocul, tactic, mental am stat foarte bine.

Din păcate, am crezut de la începutul promovării noastre, dar nu ne-am atins obiectivul de a fi în play-off. În vară, dacă aveam mai mult timp să omogenizez echipa, poate eram în altă parte acum, dar am văzut progres, agresivitate, într-un fotbal modern, iar jucătorii mei au aceste calităţi.

(n.r. – Pregătirea montană) Sigur, asta puteam s-o fac şi în Austria, în Turcia nu puteam să facem pregătirea, că nu e clima bună, dar o perioadă de 10 zile nu strică niciunei echipe să-şi încarce bateriile. Nu dau sfaturi, jucătorul român e talentat, dar trebuie pus la muncă.

De mâine facem recuperare şi nu ne oprim aici. Ar fi culmea să mergem la Voluntari şi să nu tratăm serios jocul”, a declarat Dorinel Munteanu, după victoria obţinută de Oţelul cu Dinamo, la Galaţi.