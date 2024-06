Ce spune Drăguș după partida cu Belgia: ”Am întâlnit o echipă extraodrinară!”

Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă, cu scorul de 2-0, de selecţionata Belgiei, într-un meci disputat la Koln, în etapa a doua a grupei E de la Euro 2024.

După meci, Denis Drăguș a oferit mai multe declarații.

”Am intrat un pic mai greu în meci. Dar am arătat că puteam şi noi să marcăm, am avut ocazii. Am întâlnit o echipă extraodrinară, cu jucători de o calitate incredibilă, dar eu cred că ne-am ridicat la nivelul meciului. Puteam să egalăm. Trebuie să luăm lucrurile pozitive. Mergem să ieşim din grupă. Senzaţionali au fost suporterii, nu cred că a văzut ceva asemănător la alte echipe”, a spus Drăguş la Pro TV.