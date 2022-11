Ce spune Eugen Neagoe despre interesul FCSB-ului față de serviciile sale: „FCSB e echipă mare!” – Recția tehnicianului de la U Cluj!

FCSB caută un antrenor principal după demisia lui Nicolae Dică. Gigi Becali a afirmat recent că pe lista posibililor tehnicieni se află și Eugen Neagoe, omul responsabil cu banca tehnică de la U Cluj.

Tehnicianul ardelenilor a vorbit despre interesul lui Becali în cadrul unei conferințe de presă. Iată ce a spus Eugen Neagoe.

„FCSB e echipă mare, știe ce are de făcut în bucătăria ei!”

„Astea cu listele… Am mai fost pe liste. Și Sorin Cârțu a zis că am fost pe lista Universității Craiova, scurtă sau foarte scurtă, dar n-am ajuns acolo. Când apar astfel de discuții, mai ales în media, orice antrenor trebuie să se simtă bine, atunci înseamnă că munca îi este apreciată. De la discuțiile apărute în presă la ce se întâmplă la FCSB, e cale lungă. FCSB e echipă mare, știe ce are de făcut în bucătăria ei, îi urez succes cu West Ham”, a spus Eugen Neagoe, în cadrul unei conferințe de presă.

„Dacă, dacă… Nu avem despre ce să vorbim, dacă aș fi luat în considerare o eventuală propunere. Sunt aici, la Cluj, nu mă gândesc decât la meciul cu Craiova, concentrarea mea e doar la U”, a mai spus Neagoe.