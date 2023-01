Ce spune Eugen Neagoe după prima victorie pe banca Craiovei: ”I-am spus patronului că e foarte greu să faci asta!”

Echipa CS Universitatea Craiova a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia FC Hermannstadt, într-un meci la care în tribună a fost prezent fostul mare fotbalist brazilian Rivaldo.

La finalul meciului, Eugen Neagoe a oferit mai multe declarații.

”Chiar dacă nu am fost pe bancă la Botoșani, mă cunoașteți, tot eu am pregătit echipa. Din păcate, nu ne-a ieșit cum am dorit. În această seară, am întâlnit o echipă bună, nu întâmplător a câștigat cu CFR, cu Farul. Cred că am controlat partida de la un cap la altul, chiar dacă nu am avut multe ocazii în prima repriză.

O singură ocazie au avut. În repriza a doua am făcut un joc foarte, foarte bun. Am marcat două goluri, am avut o bară și alte ocazii, scorul putea fi mult mai mare. Nu întâmplător l-am pus căpitan pe Andrei, e un jucător valoros. De asta e Ivan căpitan, de asta e în vizorul naționalei, ne așteptam și trebuie să vină cu execuții foarte bune.

Băieții merită felicitări pentru că au făcut un efort foarte mare. A fost un joc plăcut, dar îmi doresc să jucăm mult mai bine și putem să facem acest lucru. Cu siguranță, toți jucătorii vor mai avea șanse. Nu eu vând jucători, nu am venit să dau jucători afară. Îi spuneam patronului că e foarte dificil să alcătuiesc primul 11, să trec cei 20 de jucători pe foaie, dar e mai bine așa decât să nu avem cu cine să jucăm.

Îmi doresc să fie toți sănătoși. În general, băieții au fost exemplari în această perioadă, mai puțin la jocul de la Botoșani. În acest moment nu am discutat de un alt transfer, dar dacă va apărea un jucător valoros pe care putem să-l aducem, patronul va reacționa pozitiv”, a transmis Eugen Neagoe.