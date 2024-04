Ce spune Gicu Grozav după ce a fost decisiv cu Dinamo: ”Știți că e o luptă crâncenă!”

Dinamo a primit luni seară vizita celor de la Petrolul Ploiești în cadrul ultimului meci al etapei a 2-a din play-out. Cele două formații au remizat (1-1).

Moura a deschis scorul în minutul 39. Oaspeții au egalat în minutul 90+13 prin penalty-ul transformat de Grozav, după o lungă analiză la VAR asupra unui fault comis de Amzăr asupra lui Musi în careu.

După meci, Gicu Grozav a oferit mai multe declarații.

”Important e că am reușit să revenim după ce am luat gol. Am luptat până la final. Chiar dacă a fost din penalty, eu zic că e un punct muncit. Știam că întâlnim o echipă bună, cu jucători buni și ne bucurăm că nu am pierdut.

La un moment dat a fost discuția ofsaid sau nu și mă gândeam că nu o să se mai dea. E o presiune, dar m-am concentrat și am reușit să marchez.

Știți că e o luptă crâncenă, pentru că toate echipele speră la salvare, iar noi trebuie să ne vedem de treaba noastră. Fiecare meci o să fie la fel de greu ca cel de astăzi, de aceea trebuie să rămânem concentrați.

Era mai frumos cu stadionul plin, dar pot să spun că și așa a fost o atmosferă frumoasă. A fost o atmosferă plăcută și țin să le mulțumesc pe această cale copiilor prezenți la meci”, a afirmat Grozav la finalul partidei.