Ce spune Ilie Năstase despre faptul că Simona Halep nu are antrenor

Ilie Năstase a comentat decizia Simonei Halep de a participa la următoarele turnee fără a avea un antrenor:

„Întrebați-o pe ea dacă are nevoie de antrenor. Nu cred că are probleme că nu are antrenor. Ea știe cum trebuie să joace. În momentul în care a intrat pe teren, e numai ea acolo. Nu are ce să mai facă sau să îi spună antrenorul. Dacă tu nu știi ce trebuie să schimbi, degeaba îți spune antrenorul”, a declarat Ilie Năstase, conform Fanatik.

„Pentru Simona Halep, nu mai contează locul în clasament! Dacă ai fost o dată numărul unu mondial, nu mai contează pe ce poziție te afli acum! Eu cred că pentru ea e chiar mai bine! Când era numărul unu, toate voiau să o bată pe ea!

Eu îmi doresc ca Simona să joace mai puține turnee mici, e mult mai importantă să fie odihnită și 100% la turneele mari. Eu n-aș juca turnee mici înaintea unui turneu de Grand Slam. Fiecare sportiv știe cum e mai bine”, a mai spus Năstase, conform sursei citate.