Ce spune Joao Felix după ce a ”renăscut” la Barcelona: ”Este o coincidență impresionantă!”

Formaţia FC Barcelona a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, echipa Antwerp, în prima etapă a grupei H a Ligii Campionilor, într-un meci arbitrat de o brigadă din Românie, cu Radu Petrescu la centru.

După meci, portughezul a oferit mai multe declarații și a vorbit despre forma bună prin care trece.

„Am avut toți o seară foarte bună. Sunt fericit pentru victorie. Sunt fericit și mă bucur de tot. Colegii mă ajută pentru că nu pot face totul de unul singur. Sunt aici să ajut clubul și să aduc bucurie.

Am ajuns în aceeași zi cu Joao Cancelo, am debutat la fel și am marcat. Este o coincidență impresionantă. Cel mai dificil lucru este să păstrezi nivelul ridicat. Trebuie să muncești pentru a rămâne la fel de bun!”, a declarat Joao Felix, citat de AS.com.