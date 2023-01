Ce spune Laszlo Balint, după partida cu FC U Craiova 1948: ”Se vede lipsa de experienţă!”

Echipa FCU Craiova a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, cu formaţia arădeană UTA, scor 1-1, într-un meci care a contat pentru etapa a 22-a din Superligă şi nu a beneficiat de VAR.

Partida de la Craiova nu a beneficiat de sistemul VAR, din cauza unor probleme tehnice la instalaţia electrică.

La finalul meciului, Laszlo Balint a oferit mai multe declarații.

”În prima repriză am intrat greu în meci. Am suferit, au fost momente când ne-am dezichilibrat. Cred că repriza a doua a fost bună, cu momente bune, am pus presiune. Nu e uşor să domini U Craiova pe stadionul ei. Ne multumim cu un punct, una peste alta. Tocmai la un asemenea meci a picat VAR-ul, rămân cu un gust amar… A fost un offside la Bahassa, nu ştiu ce a fost si la bara de după… Practic avem VAR, dar nu avem. Pentru mine este un gust amar! Jumătate de metru contează, se modifică tabela…

Postolachi am avut discuţii încă de ieri, i-am spus că am increderea că poate să vină cu un plus. La Rareş Pop se vede lipsa de experienţă, dar este un copil cu potenţial. Pe Postolachi trebuie să îl felicit, a intrat foarte bine. Mi-am dorit să facem un lot, să fie concurenţă pe fiecare post. (n.r. despre Mioveni) Da, urmează meciul cu ei. Dică a fost foarte curajos, îl felicit pentru că nu este uşor. Îi dorescu mult succes, dar nu cu noi (n.r. râde). E clar pentru noi cuvântul de ordine este victoria!”, a declarat Balint după meci.