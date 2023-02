Ce spune Liviu Ciobotariu după eșecul cu Rapid: ”Trebuie să iau măsuri!”

FC Rapid a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, echipa FC Voluntari, în etapa a XXIV-a din Superligă. Marko Dugandzic a reuşit un hattrick pentru giuleşteni.

La finalul meciului, Liviu Ciobotariu a oferit mai multe declarații.

”Suntem într-o scădere de formă. Am făcut un joc foarte slab astăzi. Am încasat 4 goluri, toate din 7-8 metri. Este o situaţie grea. Am făcut doar prezenţă pe teren, am fost umiliţi. Nici eu n-am fost inspirat în alcătuirea primului 11 şi nici la schimbări.

Problema cea mai mare este că am devenit dintr-o echipă puternică, o echipă vulnerabilă, fără personalitate. Ne-a lipsit curajul şi am părut ca o echipă mică. Va trebui să iau măsuri pentru că aşa nu se mai poate. Voi discuta cu jucătorii. Este o umilinţă.

Ştiam unde jucăm, am şi discutat cu jucătorii mei înainte. Ne aşteptam să fie un stadion plin, cu o atmosferă frumoasă. Am făcut multe greşeli impardonabile pentru nivelul acesta. Devine periculos pentru noi. Mă îngrijorează situaţia din clasament, etapele se scurg, iar celalalte echipe adună puncte”, a spus Ciobotariu, după meci.