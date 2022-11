Ce spune Mihai Pintilii după victoria cu FC U Craiova: ”Vrei să mă dai afară?”

Echipa FCSB a învins duminică, în deplasare, formaţia FCU Craiova, scor 2-0, într-un meci al etapei a 18-a din Superligă.

FCSB a deschis scorul în minutul 4, după ce Octavian Popescu a trimis un șut puternic de la distanță.

În minutul 26, Dawa a dublat avantajul bucureștenilor.

Până la final, oltenii au ratat mai multe ocazii și chiar au lovit bara, dar nu au putut reduce din diferență.

La finalul meciului, Mihai Pintilii a oferit mai multe declarații.

„A fost greu. Craiova e o echipă bună, nu stă doar într-un jucător, au un grup foarte bun. Băieții merită toate felicitările, mă bucur enorm pentru ei. Tot meritul e al lor. Avem trei zile libere, mâine plec și eu cu familia să mă liniștesc și vedem dacă rămân sau nu.

Am terminat Licența B în Moldova, anul acesta. Trebuie să faci un an de pauză, asta e regula, iar după o să mă înscriu la Licența A. Păi ce, vrei să mă dai afară? (n.r. dacă rămâne la FCSB). Eu îmi doresc să antrenez echipa asta, nu faceți confuzie.

Băieții merită felicitări, trebuie să se liniștească, să vină cu plăcere la antrenamente, că au jucat din trei în trei zile. Eu sunt angajatul clubului, indiferent de situație eu sunt aici cu ei, îi iubesc pe acești copii. Tot timpul când au avut nevoie de un sfat, de orice, am fost aici.

Tavi Popescu și-a demonstrat valoarea. Îi trebuia doar încredere. Le-am zis la băieți că o să marcăm din fază fixă și așa a fost. Mă bucur că se încurajează și au încredere în ei.

Dawa își șterge din greșeli cu reușitele pe care le are. Și-a făcut treaba, nu am luat gol. Cine a fost convocat merită, cine nu, nu. Ne bucurăm pentru ei, să meargă cu plăcere să reprezinte țara. Bucuria e pentru cele 3 puncte, am zis și înainte că aveam nevoie enorm de victorie pentru a sta cât de cât liniștiți”, a spus Mihai Pintilii.