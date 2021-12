Ce spune Mircea Rednic despre posibila plecare a lui Iuliu Mureşan din Ştefan cel Mare! Ce-l deranjează pe tehnician

Iuliu Mureşan nu a fost prezent la ultimul meci jucat de Dinamo în 2021. Oficialul dinamovist ar putea părăsi formaţia din Ştefan cel Mare în perioada următoare, având în vedere că echipa nu se regăseşte în Liga 1.

Mircea Rednic, tehnicianul lui Dinamo, a rămas mirat de faptul că Iuliu Mureşan nu a fost prezent la meci, deşi s-a implicat în ceea dce înseamnă viaţa echipei.

,,Nu știu, a lipsit astăzi, e prima oară. O să-l sun. E responsabilitatea mea, el a lipsit de la meci, dar nu a lipsit de la strategii. Eu întotdeauna l-am anunțat și i-am spus care e situația. Din punctul meu de vedere, tot ce a venit nou, cu mine, nu a fost niciun dubiu.”, a declarat Mircea Rednic, după meciul cu Farul.

Mircea Rednic este nemulţumit de faptul că unii jucători au venit la Dinamo pentru salarii mult prea mari pentru ce oferă, în timp ce alţii au venit pe 2.000 de euro.

,,Răzvan Popa are 5.000 de euro pe lună, nu a jucat la Iași, mergi la Dinamo și te ridiculizează Ganea… Eu am adus jucători de 2.000 de euro, Nikos (Nikolaos Kainourgios) are 3.000, Nunic (Marko Nunic) și Carp (Cătălin Carp) au 4.000 de euro.”, a mai precizat Mircea Rednic.