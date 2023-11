Ce spune Mircea Rednic după ce a remizat cu ardelenii de la CFR: ”La mine se apără toată echipa!”

Echipa CFR Cluj a încheiat la egalitate sâmbătă, pe teren propriu, scor 0-0, cu UTA Arad, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii. Clujenii au avut gol anulat în minutul 87.

La finalul meciului, Mircea Rednic a oferit mai multe declarații.

Antrenorul a părut mulțumit de punctul obținut de echipa lui.

”Mulțumit. În repriza a doua am fost dominați. Poate i-am lăsat și noi. Au fost multe dueluri pe care 80% le-am câștigat.

Prima repriză mai echilibrată. În prima repriză, ei au avut o presiune mult mai mare. Eu zic că putem să fim mulțumiți de acest punct.

Băieților nu am ce să le reproșez. E prima oară când jucăm cu trei pe fund. Ei nu au făcut-o. Am suferit la un moment dat. Mă bucur că echipa a depus mult efort și că nu am luat gol.

Suntem mulțumiți cu acest punct. La mine se apără toată echipa. E greu să câștigi un punct.

Eu sunt mulțumit, totuși am jucat cu CFR. Urmează meciul cu Hermannstadt, vom încerca să câștigăm cele trei puncte”, a spus Mircea Rednic.