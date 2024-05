Ce spune MM Stoica despre revenirea lui Mircea Lucescu pe banca Rapidului: ”O lovitură colosală”

Dan Șucu speră să îl aducă pe Mircea Lucescu pe banca Rapidului în vară.

Fostul antrenor al lui Dinamo Kiev a negociat cu Șucu în ultimele zile, dar nu a dat niciun răspuns final referitor la propunerea giuleștenilor.

Mihai Stoica a vorbit despre acest subiect și a precizat că rapidiștii vor fi adversari de temut cu Lucescu pe banca tehnică.

”Ar fi o lovitură colosală pentru Rapid, dar şi pentru fotbalul românesc. Nu m-aş bucura să revină Mircea Lucescu. Cu el, Rapid redevine o forţă mare de tot.

Mircea Lucescu îţi ridică nivelul clubului. Nu există alt personaj în fotbalul românesc care să îl poată înlocui. Nu ştiu ce vrea Mircea Lucescu, poate să aducă un antrenor pe care să îl dirijeze, gen Măldărăşanu.

Eu cred că nea Mircea coboară în iarbă, pentru că acolo respiră. Eu cred că nu are nevoie de nimeni. Am stat în ultima vreme în preajma lui Mircea Lucescu. Are o energie… Vârsta este o minciună. Cred că este greu să ţii pasul cu el, acum, la 79 de ani”, a spus Mihai Stoica la Orange Sport.