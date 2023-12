Ce spune Neluțu Sabău după eșecul cu Oțelul Galați: ”Nu am fost destul de convingători!”

Echipa Oţelul Galaţi a învins duminică, în deplasare, scor 1-0, formaţia Universitatea Cluj, într-un meci al etapei a 20-a din Superligă. Gălăţenii se află la a treia victorie consecutivă reuşită în deplasare.

La finalul meciului, Neluțu Sabău a oferit mai multe declarații.

”Pentru mine este o surpriză (n.r. acest rezultat). Fiind un joc atât de important, cu jucători care au așa experiență, a fost o surpriză să nu avem curaj să jucăm, să fim dominați la capitolul posesie, inițiativă, curaj.

Lucrurile s-au schimbat în a doua repriză când am dominat adversarul. Am fost prea crispați, prea încordați. Este o înfrângere care ne aduce cu picioarele pe pământ.

E supărare mare în momentul de față. Poate și noi ne-am fixat obiective mult prea îndrăznețe decât putem duce în momentul de față. Încă nu suntem o echipă atât de puternică să sperăm la play-off.

Nu am fost destul de convingători. Ar trebui să arătăm ca în a doua repriză a acestui meci, când am controlat jocul și am pasat foarte mult.

Încercăm să aducem niște jucători ca să întărim lotul. Avem condiții foarte bune, stabilitate financiară, un public extraordinar și așteptările sunt altele. Trebuie să ridicăm nivelul și să aducem jucători de calitate”, a mai spus Sabău.