Ce spune Nicolae Dică despre preluarea naţionalei de tineret: ,,Am avut o discuţie cu Mirel”

Nicolae Dică, antrenor secund la echipa naţională a României, a vorbit despre posibilitatea de a prelua reprezentativa de tineret, după ce Adi Mutu a decis să o preia pe FC U Craiova.

După ce a pregătit România U23 în cantonamentul preolimpic din Spania, Nicolae Dică spuen cum stau lucrurile pentru posibilitatea de a prelua naţionala de tineret.

Acesta spune că pentru moment nu s-a pus problema de aşa ceva, dar rămâne de văzut ce se va întâmpla pe viitor, pentru că în fotbalul totul este imprevizibil.

,,(n.r. – te-ai rupe de Mirel pentru a fi selecţioner la tineret?) Deocamdată nu am vorbit despre acest lucru, vom vedea ce va fi în viitor. Când am fost în Spania cu naţionala U23, a fost o discuţie cu Mirel şi am ajuns la această concluzie că ar fi bine să merg eu, dar n-am discutat despre viitor.”, a declarat Nicolae Dică, pentru Telekomsport.

Nicolae Dică a mai fost contactat în această perioadă de către Gigi Becali pentru a o prelua pe FCSB, dar nu s-a ajuns la un acord în final.