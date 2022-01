Ce spune Simona Halep despre retragerea din tenis: ,,M-am gândit că sunt aproape de final”

Simona Halep este gata de un start perfect de sezon în 2022. Sportiva trage din greu la Melbourne pentru a reveni la forma de altădată şi să prindă din nou TOP 10 WTA.

Înainte de debutul la Australian Open, jucătoarea de tenis din România, a acordat un mic interviu celor de la WTA Insider. Simona a vorbit şi despre retragerea din tenis. Acesta mărturiseşte că accidentările din ultima vreme au făcut-o să se gândească şi la acest lucru, însă în prezent nu se pune problema de aşa ceva.

,,M-am gândit că sunt aproape de final, dar, sincer, după acest pre-sezon şi cum mă simt acum la acest turneu, simt că mai am câţiva ani de jucat. Soţul meu mă sprijină în această direcţie, dar şi familia mea. Echipa mea spune că sunt încă suficient de bună ca să concurez, aşa că încă nu mă gândesc la retragere. Vreau doar să mă bucur şi să dau tot ce am mai bun pentru că ştiu că există o altă şansă.

Să văd cât de bună pot fi încă, să văd cât de mult mai pot câştiga. Sunt motivată să fac tot ce pot în fiecare zi. Încă îmi place tenisul şi competiţia. Încă vreau din ce în ce mai mult de la mine. Am o echipă bună, am oameni drăguţi în jur. Aceasta este motivaţia mea. Nu am un singur lucru ca motivaţie, cum ar fi un turneu sau un rezultat.”, a declarat Simona Halep, pentru WTA Insider.

În primul tur de la Australian Open, Simona Halep se va duela cu o sportivă venită din calificări. Dacă va trece şi de aceasta, jucătoarea de tenis din România s-ar putea duela în turul doi cu compatrioata Gabriela Ruse.