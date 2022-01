Ce spune un fotbalist român care evoluează în Rusia, despre un potențial război declanșat de Putin: „Am fost speriat”

Gabi Iancu (27 de ani) este legitimat la echipa rusă Akhmat Grozny. Atacantul s-a transferat acolo de la Viitorul, în ianuarie 2021, pentru 500.000 de euro.

Iancu a dorit să afle cum văd colegii lui ucraineni invadarea Ucrainei de căte Rusia.

„Și eu, înainte să mă duc, am dat telefoane, am intrat pe Youtube, am fost puțin speriat, dar este un oraș ok, stabil, nu cum era înainte. Despre război nu prea se vorbește, sunt mai multe știri la noi. Am întrebat și trei colegi din Ucraina și nu sunt stresați deloc, au spus că ei nu cred că o să se întâmple nimic”, a spus Iancu, la Digi Sport.

