Ce spunea Victor Pițurcă despre averea sa, la finalul anului trecut: „Dacă n-aș fi eu, ar fi greu”

Ajuns la 66 de ani, Victor Pițurcă a fost reținut de către Direcția Națională Anticorupție (DNA), în dosarul privind achiziția de măști de protecție din timpul perioadei pandemiei de coronavirus.

În luna octombrie a anului trecut, Victor Pițurcă era întrebat despre situația sa financiară, iar tehnicianul spunea că nu se consideră un om bogat. Cu toate acestea, „Piți” a recunoscut că a câștigat sume importante în Arabia Saudită, dar și la Federația Română de Fotbal și dezvăluia că familiei sale i-ar fi greu fără ajutorul său.

„De unde atâția bani? Ce, eu am banii lui Mircea Lucescu? Am antrenat eu 10 – 12 ani pe Șahtior Donețk? Eu am câștigat bani în acei doi ani când am antrenat în Arabia Saudită.

Bine, am câștigat și cât am fost la Federația Română de Fotbal, dar… Eu întrețin 15-20 de oameni. Am o familie mare, dacă n-aș fi eu ar fi greu. Nu, nu pot să spun că sunt mare bogat”, spunea Victor Piţurcă în podcastul „Tare de tot”, realizat de Viorel Grigoroiu.