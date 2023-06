Ce urmează pentru Dinamo? Răzvan Zăvăleanu a anunțat ce planuri au „Câinii”: „Urmează alte războaie pe care trebuie să le purtăm!”

Suflarea dinamovistă are motiv de sărbătoare. Dinamo a revenit în Liga 1 după ce a trecut cu 8-5 la general de FC Argeș în barajul de promovare.

Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al „Câinilor”, a fost prezent la meci. La finalul partidei, acesta a vorbit despre viitorul echipei. Iată ce a declarat.

„Urmează alte războaie pe care trebuie să le purtăm!”

„Am suferit extrem de mult din cauza retrogradării. Dinamo e un brand național atât de important încât aproape nimeni nu-și închipuia că va putea juca vreodată în Liga a 2-a și a fost, așa, un sentiment de nefericire incredibilă odată cu retrogradarea în a doua ligă. Și, deși nu multă lume a crezut, ba aproape nimeni în noaptea retrogradării, am sperat din tot sufletul și am luptat pentru ca astăzi să fim din noi aici și Dinamo o să fie din nou ce a fost.

Presiunea a fost imensă. Deși avem și fotbaliști experimentați, cei mai mulți sunt tineri, le-a fost destul de greu să gestioneze ideea că de acest meci ține promovarea noastră în prima ligă, mi-a fost puțin teamă la scorul de 2-0, fiindcă am luat relativ repede golurile, însă m-am bucurat după aia că am reușit să gestionăm bine jocul, am și marcat și băieții au dat dovadă de caracter.

Este doar un pas acesta, un pas extrem de important, pentru că energiile sunt coagulate din nou în jurul clubului. Ați văzut ce au făcut suporterii în seara asta, la meci, după meci, urmează alte războaie pe care trebuie să le purtăm, ridicarea interdicției la transferuri, planul de reorganizare, atragerea de bani, atragerea de noi investitori. Sunt războaie pe care trebuie să le ducem mai departe.

În seara asta am ales să stau în tribună alături de suporterii dinamoviști tocmai pentru a le face o reverență pentru că au fost cei care au ținut această echipă în viață, fără de care această echipă nu ar fi fost în viață și cred că merită toate mulțumirile din lume, pentru că ei, de fapt, înseamnă Dinamo. Ei sunt Dinamo, dincolo de jucători, de conducători, de cine trece prin curtea clubului. Suporterii vor fi pereni aici, sunt foarte importanți și trebuie să le mulțumim și să-i îmbrățișăm”, a mărturisit Răzvan Zăvăleanu, conform Liga2.ro.