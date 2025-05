Ce va face Dan Petrescu după câştigarea Cupei României? “Vreau să îmi rezolv problemele medicale”

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seară, după câştigarea Cupei României, că pe final de sezon îşi va lăsa secunzii pe bancă, el având nevoie să îşi rezolve unele probleme medicale.

El a mai spus că ar vrea ca jucătorii săi să nu se relaxeze şi să fie serioşi la ultimele două meciuri din play-off şi că ar dori ca de la echipă să plece în vară cel mult doi jucători.

“E clar că era important să câştigăm Cupa. Sunt jucători pe care a fost o plăcere să-i antrenez, au făcut un an foarte bun până acum. Ceva probleme în spate sunt. Dacă am fi mai atenţi pe apărare…. Dar anul acesta am schimbat tactica, pe atac… A ieşit foarte bine. Mă bucur pentru fani care au venit, pentru conducere. Chiar dacă nu mai sunt la echipă următoarele două meciuri, mi-aş dori foarte mult ca jucătorii să fie serioşi în ultimele două meciuri şi să fie şase puncte.

Am nevoie de odihnă după acest meci. Vreau să îmi rezolv problemele medicale, după care să facem nişte achiziţii şi să nu pierdem mulţi jucători, cel mult unul, doi”, a declarat Petrescu.

Dan Petrescu i-a dedicat succesul de miercuri mamei sale: “Pentru mama mea, acolo sus m-a păzit şi a fost alături de mine şi azi. Trofeul i-l dedic ei sută la sută”.

Formaţia CFR Cluj a câştigat, miercuri seară, pentru a cincea oară Cupa României, învingând în finala de la Arad echipa Hermannstadt, scor 3-2. Pentru clujeni este primul astfel de trofeu după nouă ani.

CFR Cluj a mai câştigat Cupa României în 2008, 2009, 2010 şi 2016.