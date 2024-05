Ce va face Louis Munteanu din această vară-Anunțul lui Ciprian Marica: „E normal ca el să-şi dorească asta!”

Louis Munteanu a impresionat în acest sezon la Farul Constanța, echipa unde se află sub formă de împrumut de la Fiorentina.

Tânărul atacant a atras atenția mai multor formații, chiar din Liga 1. Ciprian Marica, acționarul minoritar al formației dobrogene, a oferit detalii despre viitorul jucătorului.

„E normal ca el să-şi dorească asta!”

„Vom avea o şedinţă la finalul campionatului şi decidem după ultima etapă. În funcţie de locul pe care îl vom ocupa în clasament, dacă ne calificăm sau nu în cupele europene, ne vom stabili strategia şi în privinţa lui Louis.

Dar eu ştiu că are oferte şi din străinătate şi e normal ca el să-şi dorească să joace afară. Mai are un an de contract cu Fiorentina”, a dezvăluit Ciprian Marica, citat de către sportpesurse.ro.