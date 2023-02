Cea mai bogată jucătoare de tenis a vrut să se retragă! Confesiunile tulburătoare ale Jessicăi Pegula

Jucătoarea americană de tenis Jessica Pegula, aflată pe locul 4 WTA, a vrut să se retragă în 2022, după turneul de la Roland Garros.

Mama Jessicăi Pegula a suferit un stop cardiac chiar de ziua ei

Pegula este cea mai bogată jucătoare de tenis din circuitul WTA. Ea este fiica lui Terrence şi Kim Pegula, care deţin mai multe afaceri în Statele Unite şi sunt proprietarii echipelor Buffalo Bills (fotbal american) şi Buffalo Sabers (hochei).

Terrence Pegula ocupă locul 129 în topul Forbes al celor mai bogaţi oameni din lume cu o avere de peste 5,1 miliarde de dolari, construindu-și averea în industria petrolieră.

Jessica a făcut confesiuni tulburătoare despre starea de sănătate a mamei ei. „În iunie 2022, tocmai mă întorsesem în Florida de la Roland Garros. Am ajuns în sferturi la simplu și în finală la dublu. Au fost două săptămâni uimitoare, pline de multe aspecte pozitive, inclusiv intrarea în Top 10 WTA.

La câteva zile după ce am ajuns acasă, am primit un telefon în jurul miezului nopții, chiar de ziua mamei mele, de la sora mea Kelly, care stătea acasă la părinții mei. Ceva nu era în neregulă cu mama noastră și a fost dusă la spital într-o ambulanță.

Mama dormea, dar tatăl meu a realizat că a intrat în stop cardiac. Sora mea a resuscitat-o până a sosit ambulanța și i-a salvat viața.

Chiar dacă nu-i place să-și asume meritul pentru această situație cumplită, i-a salvat viața. Evident, foarte improtante au fost și intervențiile paramedicii sosiți acasă, care au reușit ca bătăile inimii mamei să fie regulate”, a dezvăluit sportiva pentru The Players Tribune.

Sora Jessicăi Pegula a obținut certificatul de asistent medical cu 3 luni înaintea incidentului

Interesant este că sora Jessicăi a intrat în posesia certificatului de asistent medical cu trei luni înaintea incidentului. „Kelly m-a sunat într-o zi și a spus că va obține certificarea ca o cerință pentru un loc de muncă pe care și-o dorea.

Mi-a spus: ‘În niciun caz nu am vrut să fac asta, dar nu am ajuns să o fac’. Mi-a spus că e foarte nervoasă că a trebuit să urmeze respectivul curs, dar speră că-l va absolvi.

Îmi amintesc că în discuțiile din familie ne spunea ce face la acel curs, iar mama i-a replicat: ‘Frumos Kells! Acum, dacă avem un atac de cord, ne poți readuce la viață’”, a mai dezvăluit Pegula.

„Deci iată-ne la spital. Îngrijorarea noastră trecuse de la stop cardiac la o leziune cerebrală. Ca să nu mai vorbim de celelalte probleme care vin de la sine: respirația, înghițirea, sau prevenirea infecțiilor.

Am stat în spital aproape două săptămâni. A trebuit să-l forțăm pe tatăl meu să meargă acasă și să doarmă, dar de cele mai multe ori nu a făcut-o.

Stătea în mașină ca să scape de gura mea și a lui Kelly. Nu voia nici să vină la mine acasă. Spunea că pleacă de la spital doar cu mama. Eram toți epuizați psihic și fizic”, a mai precizat Jessica.

Medicii i-au spus Jessicăi Pegula că este un miracol că mama ei mai trăiește

După două săptămâni s-a decis să reia antrenamentele, mai mult pentru a pleca din spital și să-și canalizeze energia în altă parte. „Voiam să joc la Wimbledon dacă știam că mama e bine. Tata nu voia să joc, dar știam că mama s-ar supăra dacă aș sări peste turneu din cauza a ei.

Din fericire, starea ei s-a îmbunătățit și a fost mutată de la terapie intensivă. Era conștientă, vorea puțin, dar era departe de starea ei normală.

Știam că recuperarea totală va dura foarte mult timp. Trei dintre cei mai buni prieteni ai mei sunt medici și, după ce situația s-a calmat, mi-au spus că este un miracol că mama trăiește. Același lucru îl aflasem și de la medicii care au grijă de ea”, a mai spus Pegula.

„Am jucat la Wimbledon și am câștigat primele două meciuri. Aveam o infecție urâtă a sinusurilor, probabil din cauza stresului a ceea ce s-a întâmplat și am trăit două săptămâni într-un spital și în afara acestuia.

Am avut de-a face cu o mulțime de speculații și întrebări legate de sănătatea mamei și chiar a trebuit să dezmint zvonurile că ar fi murit. Nu a fost cea mai bună experiență a mea la Wimbledon, dar sunt mulțumită că am putut să particip având în vedere situația.

Astăzi, mama este încă în recuperare, iar starea ei se îmbunătățește în fiecare zi. Se confruntă cu afazie (n.r. – pierdere totală sau parțială a facultății de a vorbi și de a înțelege limbajul articulat) semnificativă și cu probleme semnificative de memorie.

Știe să citească, să scrie și înțelege destul de bine, dar are probleme în a găsi cuvintele pentru a răspunde. Este greu de rezolvat și este nevoie de multă răbdare pentru a comunica cu ea, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi că încă mai putem comunica cu ea.

Medicii continuă să fie uluiți de recuperarea ei, având în vedere de unde a început, iar determinarea ei este forța motrice a acesteia.

Mama a făcut totul pentru familia noastră, a fost femeia din spatele succesului tatălui meu și el recunoaște cu bucurie asta. Acum ne dăm seama că ea nu va mai putea fi acea persoană”, a încheiat Pegula.