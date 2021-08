Cea mai mare dorinţă a lui Gigi Becali: ,,Veţi spune că aberez, că nu sunt sănătos la cap”

După ce FCSB a fost eliminată în mod ruşinos de către kazahii de la Şahtior Karagandy din preliminariile Conference League, Gigi Becali, patronul echipei, surprinde cu ultima declaraţie.

Patronul ,,roş-albaştrilor” anunţă că mare său vis cât va mai conduce la FCSB este acela de a ajunge cu echipa în grupele Ligii Campionilor şi să câştige competiţia bogaţilor.

Acesta spune că în acest vis al său mizează foarte mult pe forţa divină şi a dat exemplul lui Messi la PSG, care în câteva minute clubul a vândut tricouri de peste 15 milioane de euro cu el.

,,Am bătut Ajax, am bătut Chelsea, am bătut Villarreal (n.r. FCSB a remizat acasă, 1-1 și a pierdut, 1-2, pe terenul spaniolilor, în 2016)”. Dacă am făcut asta, ce mai vreți? Încerc să fac ceva cu ajutorul lui Dumnezeu, poate reușesc. Pe ruta campioanelor ne calificăm în Champions League la anul. Dar vreau, cât mai trăiesc, să mai câștig o dată Liga Campionilor.

Veți spune că aberez, că nu sunt sănătos la cap. Dar asta vreau s-o fac prin Dumnezeu. Mizez pe Dumnezeu să bată David pe Goliat, pentru că așa e cazul aici. PSG în 7 minute au câștigat 15 milioane pe tricourile lui Messi. Cum te bați cu ei? Mizez cu Dumnezeu, pentru că el trebuie să se arate odată și odată.”, a declarat Gigi Becali, pentru Pro X.

