Cei 4 magnifici! Oamenii care au contribuit la parcursul incredibil al revelației acestui sezon al Ligii 1

FC Voluntari a surprins plăcut în prima parte a actualei ediții de campionat cu o clasare pe podiumul ierarhiei după 21 de etape disputate.

Secretul ascensiunii ilfovenilor a fost explicat chiar de către antrenrul Liviu Ciobotariu.

„N-a fost uşor, faptul că suntem revelaţia campionatului se datorează în primul rând jucătorilor. Pentru că ei sunt cei care se antrenează zi de zi şi o fac foarte bine, ei sunt cei care ascultă şi fac tot ce le cer. Ce este interesant, din lotul pe care l-am avut anul trecut am păstrat 70% din componenţă. Am fost inspiraţi şi am adus jucători care au un randament extraordinar. Mă refer la Mihai Popa, Vadim Raţă, Meleke, Adam Nemec. Sunt mândru de ce am realizat anul trecut”, a declarat antrenorul trupei din Pipera pentru Telekom Sport.

Dacă în ultimele 4 sezoane, FC Voluntari a jucat fie baraj, fie s-a salvat la limită, acum ambițiile sunt pentru o prezență în premieră în play-off.

„Am preluat o echipă într-o situaţie grea, delicată, mai avea trei jocuri de jucat şi echipa era căzută. Am reuşit, împreună cu jucătorii, să ajungem la baraj. Au fost ceva emoţii, am reuşit să câştigăm, dar greu. După care lucrurile au intrat în normal. Faptul că suntem în semifinalele Cupei ne face să fim mândri. Jucăm un fotbal bun, frumos, lumea ne apreciază pentru ce facem”, a încheiat tehnicianul de 50 de ani.