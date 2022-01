Povestea incredibilă a fostului mare atacant israelian cu tată român: „A venit de două ori după mine în România”

Ronny Rosenthal este unul dintre numele mari ale fotbalului israelian. Fostul jucător al lui Liverpool are o poveste de viață fascinantă.

La 58 de ani a rămas cu sufletul alături de țara noastră. Tatăl său s-a născut la București și a ajuns în Israel la câțiva ani după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial.

„Avea 17 ani, practic la vârsta aia era român, cu mentalitate românească. A cunoscut-o pe mama în Israel și așa m-am născut eu. Când eram copil, vorbeam românește și franțuzește acasă. Nu mă omoram să învăț limbi străine, dar încă vorbesc românește. Nu am uitat-o.

Îmi amintesc că atunci când am devenit jucător profesionist și am jucat în Europa, tata a venit de două ori după mine în România. Am jucat o dată cu FC Bruges într-un turneu amical la București, cu Steaua și alte cluburi. Prin 86 sau 87.Iar doi ani mai târziu, când am venit aici cu Standard Liege. Prima dată când a venit, a vrut să viziteze locul unde s-a născut. A fost un moment foarte emoționant pentru el”, și-a adus aminte Rosenthal pentru Gsp.

Fostul atacant nu poate uita momentul în care a marcat în poarta României în finalul lui 1994, atunci când cele două naționale s-au întâlnit în preliminariile Euro 1996.

Meciul era important pentru ambele echipe, dar pentru noi nu era o chestie decisivă. Noi nu aveam șanse să ne calificăm, dar pentru România era important. Îmi amintesc că am jucat contra colegilor mei de la Tottenham, Gică Popescu și Ilie Dumitrescu. Amândoi erau jucători cu clasă. Veneau după Cupa Mondială.

Gică era un fundaș de clasă mondială, tehnic, înalt, cu viteză. Nu e de mirare că s-a transferat la Barcelona. Ilie era foarte foarte bun tehnic, dar nu s-a ridicat la nivelul pe care și-l dorea. Știam toți jucătorii României, toată acea generație. Am amintiri frumoase. Am mai jucat contra României într-un amical prin anii 80″, a adăugat fostul fotbalist israelian.