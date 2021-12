Cei cinci jucători de care se debarasează Marius Croitoru la FC Botoşani

Echipele din Liga 1 au luat vacanţă şi se pregătesc de campania de transferuri pentru 2022. FC Botoşani a anunţat deja cinci plecări la nivelul lotului de jucători, prin vocea patronului Valeriu Iftime.

Acesta a anunţat că cinci fotbalişti vor pleca de la echipa sa, în timp ce trei sunt aproape să semneze cu formaţia pregătită de Marius Croitoru. Acum, numele celor cinci jucători pe care tehnicianul nu se mai bazează au fost aflate.

Martin Remacle, Paul Mensah, Richard Sila, Adrian Moescu, Duțu David și Jucie Lupeta sunt jucătorii pe care Marius Croitoru nu se mai bazează la formaţia din Moldova, scrie ProSport.

Citeşte şi Banii guvernează în Liga 1! Un patron vrea să vândă clubul după ce a pierdut 8 milioane de euro

Valeriu Iftime: ,,Am avut o discuţie Marius Croitoru și am stabilit cum structurează echipa”

,,Am ajuns la concluzia că dacă spunem noi că vrem pe cineva, vin alții și-l ofertează. Avem 3 fotbaliști pe care îi aducem iarna asta, de plecat o să plece vreo 5. Nu pot să spun cine, dar am avut o discuție cu Marius Croitoru și am stabilit cum structurează echipa. Avem și 3-4 copii în academie care sunt cu un potențial foarte bun.

Trei sunt din afară și unul din țară. Să știți că toate cluburile au probleme financiare. Cluburi din Belgia, din Turcia. Francezii au probleme cu ligile inferioare. Nu e ușor șă ții fotbalul astăzi la nivelul din trecut. Uitați-vă la Barcelona și mai sunt și alte exemple.

La noi în România dacă nu aduc patronii bani, atunci sunt probleme. Că banii din bilete sau alte locuri sunt foarte puțini.”, a declarat Valeriu Iftime, pentru Digisport.