„Cel mai bine era dacă eram întrebat!”. Victor Pițurcă, sărit din schemă pentru postul de selecționer

Victor Pițurcă (65 de ani) nu s-a aflat pe lista Federației Române de Fotbal pentru înlocuirea lui Mirel Rădoi, iar acest lucru l-a dezamăgit pe tehnician!

Pițurcă este cel mai titrat selecționer al României din ultimele două decenii, însă rezultatele sale pare că nu i-au impresionat pe Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță. În ciuda faptului că pe lista FRF s-au aflat mai multe nume, „Piți” a fost trecut cu vederea de către șefii de la Casa Fotbalului, spre nemulțumirea antrenorului, care consideră că merita să fie întrebat dacă acceptă sau nu să preia din nou conducerea tricolorilor.

”În niciun fel, de niciun fel (n.r.- nu a fost contactat de FRF). Nici pe departe, absolut nimic. Mi se pare firesc că n-am fost întrebat. Cei care hotărăsc știu foarte bine ce au făcut și cu asta-basta. E în regulă. Ei știu cel mai bine ce au de făcut. Punct! Așa îmi place să cred (n.r.- că ar fi trebuit să fie contactat).

Cred că e normal din moment ce am calificat echipe naționale de patru ori, dar sunt alte lucruri la mijloc. Știți că eu am vrut pe altcineva președinte și oamenii poate se gândesc și la lucru ăsta. În plus, poate s-au gândit că aș fi spus nu și nu și-au mai bătut capul cu mine.

Cred că cel mai bine era dacă eram întrebat. Pe mine mă interesează Mihai Stoichiță? Eu cât am lucrat în Federație am discutat cu un singur om. Cu președintele! Nu am avut nicio discuție nici cu Comitetul Executiv, era stipulat în contract, știți foarte bine.

Cu Răzvan Burleanu m-am despărțit în condiții bune, chiar dacă la începutul campaniei lui se bătea cu pumnul în piept că o să mă schimbe, dar am lucrat bine. Nu am plecat din cauza lui Burleanu. Nu m-a împins nimeni fiindcă aveam un contract beton. Poate m-ar fi schimbat din prima zi în care a venit la FRF, dar trebuia să plătească pentru asta”, a spus Victor Pițurcă, potrivit Digi Sport.