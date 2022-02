Cel mai bun rezultat al delegației României la Beijing! Pe ce loc a terminat ștafeta noastră de sanie la JO

A doua la start, dintre cele 14 echipaje înscrise în competiție, Romînia a fost reprezentată de Raluca Strămăturaru, de Valentin Creţu şi de dublul format din Marian Gîtlan și Darius Şerban. Cei trei au reușit cu un timp total de 3 minute, 7 secunde și 692 de miimi să termine pe poziția a 9-a la final, depășind astfel ștafetele din Cehia, Ucraina, China și Coreea de Sud, în timp ce Slovacia a abandonat nereușind să ajungă la linia de finish. Timpii sportivilor noștri pe cele trei intervale au fost următoarele

Raluca Strămăturaru – 1:01:402

Valentin Creţu – 1:02.743

Gîtlan/Şerban – 1:03.547

A fost cea mai bună clasare a tricolorilor la ediția din acest an a Jocurilor Olimpice depășind astfel locul 14 obținut ieri tot în proba de sanie, de dublul Gîtlan și Serban. A fost și o revanșă pentru Raluca Strămăturaru și Valentin Crețu, care în concursurile individuale au dezampgit. Prima a fost singura care nu a temrinat proba, în timp ce săniorul nu a prins finala de 20.

