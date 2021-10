CFR, temătoare înaintea duelului cu Sepsi: „Va fi un război mâine. Bergodi e un mare antrenor”

Ardelenii vor primi vizita celor de la Sepsi Sf. Gheorghe, mâine, de la ora 20.30, în runda cu numărul 13 din Liga 1!

CFR Cluj este liderul absolut în campionatul intern, însă ultimele rezultate înregistrate de trupa lui Dan Petrescu sunt cu mult sub așteptări. „Feroviarii” au 5 puncte avans față de CSU Craiova, formație care are însă cu un meci disputat în plus.

La conferința de presă premergătoare duelului cu covăsnenii, Dan Petrescu a ținut din nou discursul caracteristic și a evidențiat faptul că echipa sa este dezavantajată din cauza programului încărcat. Totodată, tehnicianul CFR-ului se așteaptă la un duel extrem de disputat mâine seară și a avut doar cuvinte de laudă la adresa omologului său, Cristiano Bergodi.

„În perioada asta, nu putem pregăti meciurile cum vrem. N-avem zile la dispoziție în comparație cu celelalte echipe, mereu suferim. N-ai cum să pui în practică ce vrei. Jucătorii care au fost titulari la meciul cu Alkmaar de abia astăzi vor intra. Sper ca la cap să fim bine, pentru că nu e ușor după ce pierzi două meciuri la rând. Acolo trebuie să lucrăm foarte bine și sperăm ca mâine să fim toți 100%.

Sepsi e o echipă care mereu a ajuns în play-off în ultimii ani. Anul trecut, au făcut o figură foarte frumoasă în play-off. Antrenorul lor are mare experiență, s-a bătut cu CFR la campionat acum doi ani. Bergodi e un fost mare jucător, un mare antrenor și un om extraordinar. Sunt convins că va reuși să aducă echipa în play-off. Nu știu dacă anul acesta vor reuși, pentru că au puncte puține.

La meciul cu noi, ca de obicei, toate echipe o să-și dubleze forțele și o să dea tot ce au, pentru că joacă împotriva CFR-ului. Eu zic că va fi un război mâine. Cine va greși primul poate va pierde, mici detalii. Noi avem nevoie de victorie, ei au nevoie de victorie. Va fi la limită rezultatul.

Am o părere pe care o susțin de foarte mulți ani: jucătorii de pe bancă sunt mult mai importanți decât titularii. În weekendul ăsta, majoritatea echipelor au câștigat cu jucătorii de pe bancă. Jucătorii de pe bancă fac diferența. În ultimul timp, din păcate, la CFR jucătorii care au intrat n-au făcut diferența, asta e o problemă.

Trebuie să facem față pe două fronturi, cred că și de aia rezultatele au început să nu mai fie ce vrem. Există și o explicație, dar la CFR trebuie să câștigi meciurile”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.