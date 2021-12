CHAMPIONS LEAGUE | Optimile de finală, după o gafă istorică! PSG – Real Madrid, șocul fazei! Programul complet

”Ne cerem scuze pentru că refacem tragerea. S-au făcut anumite erori, din cauza softului care ne spune ce echipe se pot întâlni în această fază. Astfel, tragerea se va relua. Acum vom verifica fiecare posibilă împerechere”, a declarat Giorgio Marchetti, secretarul general adjunct UEFA, înainte de startul celei de-a doua trageri.

Astfel, în cele din urmă, cele 16 echipe și-au aflat adversarele pe care le vor întâlni în prima rundă din fazele eliminatorii din Liga Campionilor.

Optimile Champions League 2021-2022, varianta oficială:

Partidele tur se vor juca pe 15-16 și 22-23 februarie, iar returul va avea loc pe 8-9 și 15-16 martie.

Optimile Champions League inițiale:

Tragerile inițiale la sorți s-au repetat în urma unei situații fără precedent. În primă fază, Villarreal a picat cu Manchester United, însă regulamentul nu permite acest duel în optimi, deoarece cele două au fost în aceeași grupă.

Astfel, invitatul special Andrey Arshavin a mai extras o bilă din urnă, pe Manchester City, drept adversară pentru ”Submarinul galben”.

Totuși, celor de la Atletico Madrid le-a fost extras un adversar (în speță Bayern Munchen) fără ca Manchester United să fi fost pusă înapoi în urna capilor de serie, astfel a fost evitat posibilul duel direct dintre cele două echipe.

UEFA a transmis și un comunicat cu privire la cele întâmplate: „Ca urmare a unei probleme tehnice cu software-ul care stabilește care echipe pot juca una cu alta, a apărut o eroare materială în tragerea la sorți pentru optimile Champions League. Prin urmare, tragerea la sorți a fost declarată nulă și se va relua de la zero la 16:00”, a transmis forul european pe Twitter.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.

