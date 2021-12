VIDEO CHAMPIONS LEAGUE | PSG, Ajax și Dortmund, instrucție! Messi, Mbappe și Haaland, recital! Clasamente finale

Grupa A

PSG a zdrobit-o pe Club Brugge, scor 4-1. Mbappe și Messi au fost în zi mare. Amândoi au marcat câte o dublă. Rits a punctat pentru formația oaspete.

This duo is on fire. 👀🔥 #Messi #Mbappe pic.twitter.com/VY3YzEnzfi

