Chipciu, după meciul cu Rapid: 7-2 la ocazii cred că am avut

Alex Chipciu a făcut un meci foarte bun pentru U Cluj, în victoria spectaculoasă obținută pe Giulești, contra Rapidului. Rapidul a condus cu 2-0, însă rezultatul a fost întors de ardeleni, care au reușit să bată cu 3-2.

„A fost o victorie grea. Și fizic suntem foarte obosiți, răgușiți, am țipat. Atmosfera aici e incendiară. 7-2 la ocazii cred că am avut. Am avut ocazii să dăm goluri. Am schimbat din mers și ne-a ieșit. Pierdem acasă. Cel mai important meci e următoru, să batem și noi acasă! Au fost niște excepții.

Fără a căuta acum scuze. La meciul cu Voluntari am fost defavorizați total. Am jucat la 10 seara cu CFR și la 2 ziua cu Voluntari. Am fost defavorizați la program, dar căutăm să câștigăm și acasă. Parcă m-au înjurat mai mult. De mamă, de soție. Publicul îi împinge și vor fază de fază să atace.

E foarte strâns campionatul, nici nu știi cine retrogradează. Campionatul a fost mult mai strâns decât anul trecut. Am avut speranțe de la bun început. Obiectivul nostru anul acesta sunt locrurile 7-9. Acum îmi oferă din ce în ce mai multă bucurie. Nu-s doar bani, e clar că nu joci acum pentru bani.

Nu vreau să vorbesc despre echipa națională. Ar fi penibil să încep acum cu naționala „Da, îmi doresc” (n.r. dacă reușește România o performanță mai bună la EURO 2024 decât la EURO 2016) Cred că putem. La meciul cu Elveția, eu sunt convins că băteam meciul ăla și ne calificam”, a declarat Alex Chipciu.