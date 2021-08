Chipciu nu este la prima abatere! „E recalcitrant, am avut un clinci cu el”

Exclus din lotul lui CFR Cluj, Alexandru Chipciu nu este la prima ieşire de genul celei care l-a iritat pe Marius Şumudică!

Fost secund al lui Mirel Rădoi la FCSB, Nicolae Dică a povestit pentru Telekomsport un episod similar cu cel petrecut la antrenamentul lui CFR Cluj. Chipciu l-ar fi agresat pe portarul Otto Hindrich, după ce acesta din urmă l-ar fi lovit cu mingea în faţă în timpul unui joc de antrenament.

„E şi mare portarul de la CFR Cluj, are 1.90 m înălţime. Se întâmplă la multe echipe, dar nu ştim ce a strâns el în ultima perioadă şi a răbufnit la antrenament. Dar îl cunosc foarte bine pe Alex, l-am avut la Steaua (n.r. – FCSB), când eram cu Costel şi cu Mirel. Am avut şi eu un clinci cu el la Steaua. Da, da, când eram secund am avut un clinci personal cu el, dar ne-am împăcat. N-a fost nicio problemă. Îl cunosc foarte bine şi sunt sigur că el regretă acum că a făcut acest gest. Nu vreau să zic de unde a plecat tot (n.r. – momentul tensionat de la FCSB dintre cei doi). A fost pe moment, în câteva zile ne-am revenit.

Îl ştiu, e recalcitrant, dar după regretă ieşirile pe care le are. Cred că se va duce să-şi ceară scuze. E valoros, dă totul pentru echipă. Pe ei i-a ajutat. A marcat acel gol şi i-a calificat cu un gol senzaţional (n.r. cu Banja Luka). E prea drastic dacă se renunţă la el. Şumudică ştie şi el, că a fost fotbalist, a avut şi el ieşiri. Poate şi Chipciu a supărat că a jucat mai puţin, cred” – a povestit Nicolae Dică.