Chipciu, pe lista neagră la CFR! „S-au întâmplat alte lucruri pe acolo!”

Alexandru Chipciu nu mai are viitor la CFR Cluj! Dan Petrescu nu va conta pe el, însă clubul trebuie să îi plătească o sumă uriaşă pentru rezilierea contractului.

800.000 de euro este datoria pe care CFR Cluj ar fi nevoită să i-o achite lui Chipciu în cazul rezilierii contractului. 240.000 de euro sunt numai restanţele financiare către mijlocaşul adus chiar în mandatul precedent al lui Dan Petrescu.

Victor Becali, agentul care a intermediat transferul lui Chipciu la CFR, a dat de înţeles că motivele pentru care Petrescu nu îl mai doreşte pe Chipciu nu ţin de latura sportivă.

„Din câte ştiu, nu este dorit. Jucătorii trebuie să fie jucători, nu de partea cuiva, ci de partea clubului care te plăteşte. Clubul are un proprietar, nu trebuie să fii în vreo tabără. Probabil s-au întâmplat alte lucruri pe acolo, a venit când era Petrescu. Jucătorii nu trebuie să se poziţioneze într-o tabără. Are contract, dar dacă are contract şi antrenorul nu contează pe tine, nu ştiu ce poţi să faci.

Probabil s-a întâmplat ceva acolo, din câte ştiu nu se mai contează pe el. Nu îl poate obliga nimeni pe Petrescu să conteze pe jucător. Are contract, nu ştiu ce va face. Ideal ar fi să se ducă undeva să joace” – a explicat Victor Becali pentru Digi Sport.

Alexandru Chipciu a semnat cu CFR Cluj în ianuarie 2020, liber de contract după despărţirea de Anderlecht.

Evaluat la 850.000 de euro, mijlocaşul mai are contract cu echipa din Gruia până la finalul actualului sezon.