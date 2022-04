Chris Evert este de părere că partidele dintre Iga Swiatek și Naomi Osaka vor deveni o obișnuință: ,,Cred că vom vedea multe finale de Grand Slam între cele două”

Chris Evert s-a arătat încântată de finala de la Miami dintre Iga Swiatek și Naomi Osaka. Chris Evert are în palmares 18 titluri de Grand Slam.

Poloneza a reușit să câștige primele turnee WTA 1000 din acest an și a urcat pe treapta cea mai înaltă a ierarhiei WTA. Ea s-a impus în ultimul act al turneului din Florida în două seturi, aceasta a fost a doua întâlnire între cele două, după ce au mai jucat și la Toronto în 2019, atunci când s-a impus Osaka.

Chris Evert este convinsă că vom avea parte de multe finale între cele două în următorii ani.

În ciuda faptului că Osaka a pierdut finala, Evert se bucură pentru faptul că aceasta a avut parte de un turneu bun la Miami. Aceasta este convinsă că în anii următori vom avea parte de multe finale între cele două jucătoare, mai ales în finalele turneelor de Grand Slam:

I think we’re going to see a lot of major finals between @iga_swiatek and @naomiosaka So happy to see Naomi back and Iva was in the zone today. 👏👏👏to both players!

— Chris Evert (@ChrissieEvert) April 2, 2022