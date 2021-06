Christian Eriksen, prezent la antrenamentul Danemarcei: „Era exact ceea ce aveam nevoie”

Decarul danezilor, Eriksen le-a făcut o vizită surpriză colegilor săi în cantonamentul de la Helsingor după ce a fost externat din spital. Jucătorii echipei naționale a Danemarcei au mărturisit că s-au bucurat enorm când l-au văzut pe coechiperul lor, alături de familia sa.

„A fost fantastic să-l vedem, cu ochii noştri şi nu printr-un ecran. A fost minunat să putem vorbi cu el şi să-l îmbrăţişăm, să vedem că el şi familia lui sunt bine, în ciuda circumstanţelor”, a declarat, sâmbătă, mijlocaşul Andreas Skov Olsen, potrivit agenţiei Belga.

„Am întrerupt antrenamentul. Era exact ceea ce aveam nevoie. A fost un sentiment de dragoste şi bucurie. A fost minunat să-l vedem cu familia. Acest lucru ne va oferi un mare impuls înaintea meciului cu Rusia”, a spus şi mijlocaşul defensiv Christian Norgaard.

Danemarca este ultima în Grupa B de la EURO 2020. Danezii au nevoie de o victorie în ultimul meci contra Rusiei, pentru a spera la o calificare în optimile de finală a campionatului european.

Denmark's Christian Eriksen surprised teammates at training after hospital release – via @ESPN App 🙏🏾 https://t.co/2H8B0Fiuwr

— d body Architect aka Toby aka El DiAblo (@DBodyArchitect) June 19, 2021